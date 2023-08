Indicare per la carica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Indicare per la carica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DESIGNARE

Significato/Curiosita : Indicare per la carica

può anche indicare alcune variazioni. la lettera delta minuscola si utilizza per indicare la parziale carica elettrica di un dipolo. la lettera delta... (italia). in italia il termine capoluogo viene usualmente utilizzato per designare i comuni che sono sedi di regione, di provincia o di città metropolitana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

