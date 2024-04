La Soluzione ♚ Privata delle lische La definizione e la soluzione di 7 lettere: Privata delle lische. SPINATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Privata delle lische: Il filo spinato è un filo, in genere metallico, munito di spine. L'invenzione del modo di produrre su larga scala il filo è attribuita allo statunitense Joseph Glidden, che nel 1874 depositò il brevetto di due fili di ferro e di una serie di spine. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il filo spinato è un filo, in genere metallico, munito di spine. L'invenzione del modo di produrre su larga scala il filo è attribuita allo statunitense Joseph Glidden, che nel 1874 depositò il brevetto di due fili di ferro e di una serie di spine. spinata femminile di spinato Sillabazione spi | nà | ta Pronuncia [spi'nata] Etimologia / Derivazione vedi spinato Altre Definizioni con spinata; privata; lische; Una casa di cura privata; Privata dell altro elemento con cui fa coppia; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Privata delle lische

SPINATA

