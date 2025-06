Nebulizzatore di liquidi nei cruciverba: la soluzione è Spray

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Nebulizzatore di liquidi' è 'Spray'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SPRAY

Curiosità e Significato di Spray

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Spray, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Spray? Un nebulizzatore di liquidi è un dispositivo che trasforma un liquido in una nebbia fine e vaporizzata, facilitando l’inalazione di farmaci o sostanze terapeutiche. È spesso usato in campo medico per trattamenti respiratori o in cosmetica per applicazioni delicate. La soluzione più breve e immediata per descriverlo è spray, che racchiude l’idea di una dispersione sottile e diffusa.

Come si scrive la soluzione Spray

Se "Nebulizzatore di liquidi" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

P Padova

R Roma

A Ancona

Y Yacht

