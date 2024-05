Significato della soluzione per: Nebulizzatore per lozioni

L'invenzione di questo processo, risalente al 1926, si deve al chimico norvegese Erik Rotheim, che ne vendette il brevetto a una azienda statunitense. La bomboletta spray è un contenitore, in banda stagnata o alluminio, contenente del liquido la cui espulsione avviene grazie ad un gas liquefatto che ha lo scopo di diffondere il contenuto della bomboletta sotto forma di aerosol. Nel 1939 Julian Seth Kahn produsse la prima bomboletta spray.

Italiano: Aggettivo: spray . di recipiente che, tramite un'appropriata apertura a valvola, fa uscire liquidi a getti, nebulizzati o a schiuma. Sostantivo: spray ( approfondimento) inv . (forestierismo) (tecnologia) (ingegneria) contenitore metallico che diffonde liquidi in forma gassosa con l'aiuto di un gas liquefatto. (per estensione) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu. Sillabazione: lemma non sillababile .