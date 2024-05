La Soluzione ♚ Nebulizzatore per il deodorante La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SPRAY . Ecco la soluzione verificata per la definizione Nebulizzatore per il deodorante. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Nebulizzatore per il deodorante: Sintetizzato una sostanza, il fenolo da adoperare come deodorante e disinfettante per le fogne. nel 1865 lister decise di utilizzare il fenolo (all'epoca chiamato... La bomboletta spray è un contenitore, in banda stagnata o alluminio, contenente del liquido la cui espulsione avviene grazie ad un gas liquefatto che ha lo scopo di diffondere il contenuto della bomboletta sotto forma di aerosol. L'invenzione di questo processo, risalente al 1926, si deve al chimico norvegese Erik Rotheim, che ne vendette il brevetto a una azienda statunitense. Nel 1939 Julian Seth Kahn produsse la prima bomboletta spray. Una delle prime applicazioni importanti dell'invenzione avvenne durante la seconda guerra mondiale, quando fu approntato uno spray destinato a diffondere insetticida contro gli insetti portatori della ...

