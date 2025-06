Modifica il verbo nei cruciverba: la soluzione è Avverbio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Modifica il verbo' è 'Avverbio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVVERBIO

Curiosità e Significato di Avverbio

Non fermarti alla soluzione! Conosci Avverbio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Avverbio.

Perché la soluzione è Avverbio? Avverbio è una parola che indica una parte del discorso usata per modificare o specificare il significato di un verbo, un aggettivo o un altro avverbio. Serve a indicare come, quando, dove o in che misura si svolge un'azione. In parole semplici, è quella parola che rende più dettagliata e precisa una frase, arricchendo il senso di ciò che si dice.

Come si scrive la soluzione Avverbio

Se "Modifica il verbo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

V Venezia

V Venezia

E Empoli

R Roma

B Bologna

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I À T O E N I D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IDONEITÀ" IDONEITÀ

