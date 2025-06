Lo stringe chi lega nei cruciverba: la soluzione è Nodo

NODO

Curiosità e Significato di Nodo

Perché la soluzione è Nodo? Il termine nodo si riferisce a una legatura o intreccio di fili, corde o tessuti, spesso usato per fissare o unire due elementi. È presente in molti contesti, dal lavoro manuale alla nautica, simbolizzando anche legami affettivi o complicazioni. In parole semplici, un nodo è ciò che lega e tiene insieme, rendendo il suo significato fondamentale in molte situazioni quotidiane e tecniche.

Come si scrive la soluzione Nodo

Hai davanti la definizione "Lo stringe chi lega" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

N Napoli

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

