NODO

Curiosità e Significato di Nodo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Nodo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Nodo? Il termine nodo indica un punto in cui due o più fili o corde si intrecciano e si legano, creando una forma stabile. È anche usato figurativamente per indicare un problema complicato da risolvere o una situazione intricata. In un commento più poetico, rappresenta il legame forte e indissolubile tra persone o cose, come un filo che unisce due cuori.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Alessandro Magno tagliò quello di GordioSi fa tirando i capiPuò essere scorsoiofilo = amante dei caniSe all occhiello è motivo d orgoglioSi porta all occhiello

Come si scrive la soluzione Nodo

N Napoli

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I U E S L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ULISSE" ULISSE

