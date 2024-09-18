Alessandro Magno tagliò quello di Gordio

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Alessandro Magno tagliò quello di Gordio' è 'Nodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NODO

Perché la soluzione è Nodo? Alessandro Magno, nel suo celebre gesto, tagliò quello di Gordio, simbolo di un nodo intricato e difficile da risolvere. La decisione di mozzare il nodo rappresenta un atto di determinazione e audacia nel superare ostacoli complessi, diventando un simbolo di soluzione rapida e decisiva. Questa azione è rimasta nella storia come esempio di come affrontare problemi apparentemente insormontabili, dimostrando che a volte una scelta drastica può portare alla vittoria.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Alessandro Magno tagliò quello di Gordio". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Alessandro Magno tagliò quello di Gordio nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Nodo

Per risolvere la definizione "Alessandro Magno tagliò quello di Gordio", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Alessandro Magno tagliò quello di Gordio" conferma che la soluzione 'Nodo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Nodo

N Napoli O Otranto D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Alessandro Magno tagliò quello di Gordio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Nodo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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