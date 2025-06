La pila ne ha due nei cruciverba: la soluzione è Poli

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La pila ne ha due' è 'Poli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLI

Curiosità e Significato di Poli

Approfondisci la parola di 4 lettere Poli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Poli? POLI è il plurale di polo, che indica punti opposti o centrali di qualcosa, come i poli geografici o magnetici. In ambito più ampio, può riferirsi anche a centri di attività o di interesse, o a strutture sportive come le palestre. Questa parola rappresenta quindi una nozione di dualità e di punti di riferimento fondamentali, essenziali in diversi contesti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Estremità terrestriLe estremità del magneteIl più e il meno delle batterie elettricheLa morsa ne ha dueLa pentola ne ha dueNe ha due il papavero

Come si scrive la soluzione Poli

Hai trovato la definizione "La pila ne ha due" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A M R R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MIRRA" MIRRA

