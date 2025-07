Il più e il meno delle batterie elettriche nei cruciverba: la soluzione è Poli

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il più e il meno delle batterie elettriche' è 'Poli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLI

Curiosità e Significato di Poli

Approfondisci la parola di 4 lettere Poli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Poli? POLI indica i punti di massimo e minimo di una grandezza, come tensione o energia. È un termine tecnico usato in fisica ed elettronica per descrivere le zone di polarità opposta di una batteria elettrica. Capire i poli è fondamentale per collegare correttamente dispositivi e garantire il corretto funzionamento di impianti e apparecchiature. In poche parole, i poli sono gli estremi che determinano la direzione del flusso di corrente.

Come si scrive la soluzione Poli

Hai davanti la definizione "Il più e il meno delle batterie elettriche" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

H E R E B M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BREHME" BREHME

