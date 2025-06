Estremità terrestri nei cruciverba: la soluzione è Poli

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Estremità terrestri' è 'Poli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLI

Curiosità e Significato di "Poli"

Hai risolto il cruciverba con Poli? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Poli.

Perché la soluzione è Poli? Le estremità terrestri si riferiscono ai poli della Terra, cioè il Polo Nord e il Polo Sud. Queste sono le due punti opposti del nostro pianeta, situati agli estremi delle sue coordinate geografiche. I poli sono affascinanti non solo per il loro clima estremo e i paesaggi unici, ma anche per il loro ruolo cruciale nel sistema climatico globale.

Le estremità del magneteIl più e il meno delle batterie elettricheFredde zone della TerraUn estremità indicata nelle cartine terrestriA un estremità di PhoenixLe estremità dell elefante

Come si scrive la soluzione Poli

Stai cercando la risposta alla definizione "Estremità terrestri"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

