La Soluzione ♚ L osso piatto in mezzo al petto La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : STERNO .

Significato della soluzione per: L osso piatto in mezzo al petto Lo sterno (dal gr. "st", 'petto' ) è un osso piatto e allungato, verticale, impari e mediano, situato nella parte anteriore centrale del torace e leggermente convesso anteriormente e concavo posteriormente. È costituito da tessuto osseo spugnoso, riccamente vascolarizzato e ricco di midollo osseo rosso, rivestito da un sottile strato di tessuto osseo compatto ed è formato, dall'alto in basso,da tre parti: il manubrio, il corpo e il processo xifoideo,unite tra loro da cartilagine o saldate da tessuto osseo. Italiano: Sostantivo: sterno ( approfondimento) m sing (pl.: sterni) . (biologia) (anatomia) (fisiologia) (medicina) osso lungo piatto anteriore del torace a forma di scudo rettangolare, che sostiene le coste e le clavicole e protegge il cuore, i polmoni e l'esofago. Sillabazione: stèr | no. Pronuncia: IPA: /'strno/ . Etimologia / Derivazione: dal greco antico st ossia "petto" .

