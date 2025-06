L ambiente del cinema nei cruciverba: la soluzione è Sala

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'L ambiente del cinema' è 'Sala'.

SALA

Curiosità e Significato di Sala

Hai risolto il cruciverba con Sala? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Sala.

Perché la soluzione è Sala? La parola sala si riferisce all'ambiente in cui si svolge la proiezione di film, come nelle sale cinematografiche. È lo spazio dedicato a godersi un film sul grande schermo, spesso dotato di sedili comodi e impianti audio di alta qualità. In sostanza, rappresenta il luogo magico dove l'emozione del cinema prende vita, regalando momenti di svago e cultura a chi vi entra.

Come si scrive la soluzione Sala

Hai trovato la definizione "L ambiente del cinema" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L S N E G Mostra soluzione



