La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Nelle questure c è l operativa' è 'Sala'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALA

Curiosità e Significato di Sala

Vuoi sapere di più su Sala? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Sala.

Perché la soluzione è Sala? La parola sala indica un ambiente ampio e spesso dedicato a specifiche funzioni, come una sala d’attesa o di ricevimento. È uno spazio pensato per accogliere, riunire o svolgere attività collettive. Nelle questure, ad esempio, si può trovare una sala operativa dove si coordinano le attività di polizia. In questo modo, la sala diventa il cuore organizzativo di molte istituzioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un locale importanteLocale con bende e siringheGrande stanzaIn Questura c è quella operativaUn impresa appena fondata e già operativaÈ al vertice dell area tecnico-operativa del Ministero della Difesa

Come si scrive la soluzione Sala

Non riesci a risolvere la definizione "Nelle questure c è l operativa"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

