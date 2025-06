La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un locale importante' è 'Sala' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALA

Perché la soluzione è Sala? Una sala è uno spazio ampio e importante, spesso utilizzato per incontri, eventi o attività sociali. Può essere una stanza di un edificio, come una sala riunioni o da pranzo, oppure un ambiente dedicato a manifestazioni pubbliche e culturali. Insomma, rappresenta un luogo centrale dove si svolgono momenti significativi della vita quotidiana o collettiva, rendendo ogni evento speciale e memorabile.

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

S O C S A A R G C I A C

