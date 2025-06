Galileo Galilei lo era per nascita nei cruciverba: la soluzione è Pisano

PISANO

Perché la soluzione è Pisano? Il termine Pisano si riferisce alle persone nate a Pisa, città famosa per il suo patrimonio artistico e scientifico. In particolare, è collegato a figure come Galileo Galilei, che nasce proprio in questa città, contribuendo in modo significativo alla rivoluzione scientifica. Concludendo, Pisano indica quindi un abitante o un discendente di Pisa, simbolo di ingegno e cultura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo era per nascita GalileoLo era per nascita EinsteinLo era Napoleone per nascitaLo era Ariosto per nascitaLo era per nascita la regina Maria Antonietta

