TEGOLA

Curiosità e Significato di Tegola

Approfondisci la parola di 6 lettere Tegola: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tegola? Una tegola è un elemento di copertura in terracotta utilizzato per proteggere le case dalle intemperie. Disposte in modo sovrapposto sul tetto, garantiscono impermeabilità e isolamento termico. Il termine richiama immediatamente il materiale naturale e la funzione di protezione dell’edificio. Quindi, quando si parla di una terracotta… sul tetto, si fa riferimento proprio a questa tradizionale e affidabile copertura.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un laterizio per spioventiUn laterizio ricurvoPuò cadere fra capo e colloUna lastra di terracotta sul tettoOgnuna delle travi parallele a quella di colmo per sorreggere il tettoHanno tutte un tetto

Come si scrive la soluzione Tegola

T Torino

E Empoli

G Genova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

