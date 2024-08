La Soluzione ♚ Un laterizio per spioventi La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : TEGOLA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente TEGOLA

Curiosità su Un laterizio per spioventi: La tegola (dal latino tegere, coprire) è un manufatto avente lo scopo principale di proteggere un edificio dalla pioggia, impedendo che questa si infiltri, danneggiando la struttura e pregiudicando l'abitabilità della casa stessa. Descrizione È solitamente realizzato in materiali resistenti ma allo stesso tempo leggeri, come il laterizio (il più diffuso per quanto attiene a questo tipo di elemento), l'ardesia (o altre rocce), il legno, il cemento, la terracotta o il metallo.

