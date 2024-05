La Soluzione ♚ Un laterizio ricurvo La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TEGOLA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TEGOLA

Significato della soluzione per: Un laterizio ricurvo La tegola (dal latino tegere, coprire) è un manufatto avente lo scopo principale di proteggere un edificio dalla pioggia, impedendo che questa si infiltri, danneggiando la struttura e pregiudicando l'abitabilità della casa stessa. Italiano: Sostantivo: tegola ( approfondimento) f sing (pl.: tegole) . (architettura) ciascuno dei componenti geometrici di un tetto, realizzato in materiali resistenti ma leggeri. Sillabazione: té | go | la. Pronuncia: IPA: /'tegola/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tegula che deriva da tegere cioè "coprire" .

