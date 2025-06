Un serial con divertenti episodi nei cruciverba: la soluzione è Sitcom

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un serial con divertenti episodi' è 'Sitcom'.

SITCOM

Curiosità e Significato di Sitcom

La parola Sitcom è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sitcom.

Perché la soluzione è Sitcom? Una sit-com è una serie televisiva composta da episodi divertenti e leggeri, spesso ambientati nello stesso contesto, come una casa o un ufficio. Il termine deriva da situational comedy, ovvero commedia di situazione, e punta a far sorridere lo spettatore con storie semplici e personaggi simpatici. È uno dei generi più amati per il suo intrattenimento spensierato.

Come si scrive la soluzione Sitcom

Hai davanti la definizione "Un serial con divertenti episodi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

I Imola

T Torino

C Como

O Otranto

M Milano

