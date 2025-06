Una serie di telefilm girati sempre negli stessi ambienti nei cruciverba: la soluzione è Sitcom

Home / Soluzioni Cruciverba / Una serie di telefilm girati sempre negli stessi ambienti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una serie di telefilm girati sempre negli stessi ambienti' è 'Sitcom'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SITCOM

Curiosità e Significato di "Sitcom"

Vuoi sapere di più su Sitcom? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Sitcom.

Perché la soluzione è Sitcom? La parola sitcom è l'abbreviazione di situational comedy, un genere di serie televisive che si concentra su situazioni comiche ricorrenti, spesso ambientate in luoghi fissi come appartamenti o uffici. Questi show puntano a far ridere il pubblico attraverso dialoghi brillanti e interazioni tra personaggi ben caratterizzati, creando una sorta di famiglia televisiva con cui gli spettatori possono identificarsi. Le sitcom sono amate per la loro capacità di offrire momenti leggeri e divertenti, diventando parte della cultura popolare nel

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un divertente serial come FriendsIl genere delle serie Friends e Frasier ingVi è ambientata una serie del telefilm CSIUna divertente serie di telefilm a episodiSono sempre in vena di litigare

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sitcom

Hai trovato la definizione "Una serie di telefilm girati sempre negli stessi ambienti" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

I Imola

T Torino

C Como

O Otranto

M Milano

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R I C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACARI" ACARI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.