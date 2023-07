Serial televisivo con episodi solitamente divertenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serial televisivo con episodi solitamente divertenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : SITUATION COMEDY

Significato/Curiosita : Serial televisivo con episodi solitamente divertenti

Secondo le linee guida sull'uso delle fonti. la sitcom (contrazione di situation comedy, lett. "commedia di situazione") è un genere di commedia nata per la...

