ORTICA

Curiosità e Significato di Ortica

Perché la soluzione è Ortica? L'ortica è una pianta erbacea nota per le sue foglie pungenti e irritanti al tatto, grazie alle sue punte urticanti che provocano fastidiose irritazioni sulla pelle. Tuttavia, è anche utilizzata in cucina e in medicina naturale per le sue proprietà benefiche. Un vero esempio di come qualcosa apparentemente sgradevole possa avere usi utili e sorprendenti nella vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Ortica

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

