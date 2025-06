Se ne estrae un succo che rinforza i capelli nei cruciverba: la soluzione è Ortica

Home / Soluzioni Cruciverba / Se ne estrae un succo che rinforza i capelli

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Se ne estrae un succo che rinforza i capelli' è 'Ortica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ORTICA

Curiosità e Significato di Ortica

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Ortica, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ortica? L'ortica è una pianta nota per le sue foglie ricche di vitamine e minerali che aiutano a rinforzare i capelli, favorendo crescita e salute. Utilizzata spesso in infusi e cosmetici naturali, questa pianta è un alleato prezioso per chi desidera capelli più forti e brillanti. Insomma, l’ortica è un rimedio naturale che valorizza la bellezza dei tuoi capelli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Erba che è prudente non toccareErba che è preferibile non toccareHa foglie pungentiSe ne estrae marmoSe ne estrae la stricninaSe ne estrae lo zinco

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ortica

Hai trovato la definizione "Se ne estrae un succo che rinforza i capelli" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S I N O M N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIMENON" SIMENON

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.