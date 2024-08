La Soluzione ♚ Erba che è preferibile non toccare La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : ORTICA La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente ORTICA

Curiosità su Erba che e preferibile non toccare: , 1753) è una pianta erbacea perenne dioica, nativa dell'Europa, dell'Asia e del Nord Africa. Possiede peli che, quando si rompono, rilasciano un fluido che causa bruciore e prurito. La pianta è nota per le sue proprietà medicinali, per la preparazione di pietanze e, nel passato, per il suo esteso uso nel campo tessile. È la più conosciuta e diffusa specie del genere Urtica. L'ortica comune (Urtica dioica L.

Altre Definizioni con ortica; erba; preferibile; toccare; Ha foglie pungenti; Un erba che irrita; Marciapiede coperto; Il poeta di Foglie d erba; Vi si svolge un torneo di tennis su campi d erba; Un erba da insalata; È preferibile farla con le uova che senza; Il male preferibile; Concreti che si possono toccare; Lo sono gli argomenti da non toccare; Toccare con le labbra;