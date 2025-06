Si scelgono nelle diete nei cruciverba: la soluzione è Cibi

CIBI

Curiosità e Significato di Cibi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Cibi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cibi? I cibi sono tutti gli alimenti che consumiamo quotidianamente, come frutta, verdura, carne e cereali. Sono fondamentali per fornire energia e nutrienti al nostro corpo, contribuendo alla nostra salute e al benessere generale. Quando si parla di diete, i cibi scelti sono cruciali per mantenere un equilibrio e raggiungere obiettivi di perdita peso o miglioramento delle abitudini alimentari.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Passano per l esofagoSostanze alimentariMoto : tomo = bici :Si scelgono a seconda dei cibiSi controllano nelle dieteSi scelgono al ristorante

Come si scrive la soluzione Cibi

C Como

I Imola

B Bologna

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C E H A Z Z F I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FIOCHEZZA" FIOCHEZZA

