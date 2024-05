Si scelgono al ristorante

: La sua origine è nella piccola isola di Bau, al largo della costa orientale dell'isola principale Viti Levu. . La cibi (pronunciata "simbi") è una danza di guerra delle isole Figi, eseguita prima o dopo una battaglia. È venuta alla ribalta da quando è stata eseguita dalla nazionale di rugby a 15 delle Figi prima di ogni partita.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: cibi m pl . plurale di cibo per non ingrassare occorre evitare di mangiare cibi fritti nell'olio. i cibi più idonei per l'estate sono gelati, frutta e verdura di stagione.. Voce verbale: cibi . seconda persona singolare dell'indicativo presente di cibare. prima persona singolare del congiuntivo presente di cibare. seconda persona singolare del congiuntivo presente di cibare.