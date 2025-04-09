Passano per l esofago

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Passano per l esofago' è 'Cibi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIBI

Perché la soluzione è Cibi? I cibi sono sostanze alimentari che, una volta ingerite, attraversano il cavo orale, lo stomaco e infine passano per l’esofago prima di raggiungere l’intestino. Questo percorso permette al cibo di essere digerito e assorbito dall’organismo. La funzione principale dell’esofago è quella di trasportare i cibi dalla bocca allo stomaco attraverso movimenti muscolari chiamati peristalsi. La corretta trasmissione dei cibi attraverso questa via è essenziale per il normale funzionamento del sistema digestivo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Passano per l esofago". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Passano per l esofago nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Cibi

In presenza della definizione "Passano per l esofago", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Passano per l esofago" conferma che la soluzione 'Cibi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Cibi

C Como I Imola B Bologna I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Passano per l esofago" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cibi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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