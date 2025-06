Scovata... come una buona idea nei cruciverba: la soluzione è Trovata

TROVATA

Curiosità e Significato di Trovata

La parola Trovata è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Trovata.

Perché la soluzione è Trovata? Scovata... come una buona idea gioca sul verbo scovare, ovvero scoprire o trovare qualcosa nascosto o difficile da individuare. La soluzione trovata indica che si è scoperta una proposta intelligente o interessante, come quando si individuano soluzioni brillanti in situazioni complesse. In sostanza, significa aver scoperto qualcosa di positivo e utile, come un'idea che si rivela vincente.

Come si scrive la soluzione Trovata

Non riesci a risolvere la definizione "Scovata... come una buona idea"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

O Otranto

V Venezia

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I M H T G O R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GHERMITO" GHERMITO

