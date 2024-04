La Soluzione ♚ Un idea avanzata La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un idea avanzata. IPOTESI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Un idea avanzata: Un'ipotesi (dal greco antico pes hypothesis, composto da hypo, "sotto" e thesis, "posizione", ovvero supposizione) è la premessa sottesa ad un ragionamento o a una dimostrazione. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Un'ipotesi (dal greco antico pes hypothesis, composto da hypo, "sotto" e thesis, "posizione", ovvero supposizione) è la premessa sottesa ad un ragionamento o a una dimostrazione. ipotesi m pl (medicina) plurale di ipoteso Sostantivo, forma flessa ipotesi m pl (medicina) plurale di ipoteso Luigi e Mario sono ipotesi Sostantivo ipotesi ( approfondimento) f inv (filosofia) (matematica) premessa che si pone alla base di un ragionamento se per ipotesi dovesse piovere, ci sposteremo sotto la tettoia tesi proposta (per estensione) idea probabilmente ammessa l'ipotesi è quella dei pullman notturni il sabato e la domenica per permettere il prolungamento dell'Expo fino alle 24 Sillabazione (aggettivo) i | po | té | si

(sostantivo) i | pò | te | si Pronuncia IPA: /i.'p.te.zi/ Etimologia / Derivazione (aggettivo: forma flessa) vedi ipoteso

vedi ipoteso (sostantivo: forma flessa) vedi ipoteso

vedi ipoteso (sostantivo) dal greco antico pes (hypòthesis)', composto di p (hypò)' cioè "sotto" e s (thèsis) ossia "posizione"; in latino fu infatti ricalcato con suppositio che in italiano ha mantenuto il significato di "supposizione" Citazione Sinonimi affermazione congettura, concetto idea, presunzione, presupposto, presupposizione,supposizione, teoria, tesi,

(per estensione) caso, eventualità, evenienza, possibilità Contrari (sostantivo) conclusione, risultanza, tesi certezza Parole derivate ipotetizzare, ipotizzare, ipotetico

