La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quella alimentare interessa l ecologo' è 'Catena'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATENA

Curiosità e Significato di Catena

Perché la soluzione è Catena? La parola catena indica una sequenza di elementi collegati tra loro, come anelli o ancore. In ambito ecologico, si parla di catena alimentare per descrivere il passaggio di energia e nutrienti tra organismi, dalla base (piante) ai predatori superiori. È un concetto fondamentale per capire come funziona l'equilibrio della natura e le interdipendenze tra le specie.

