Curiosità e Significato di "Catena"

Perché la soluzione è Catena? La catena è il componente fondamentale della bicicletta che collega i pedali alle ruote, permettendo di trasmettere la forza. Quando si sale di sella, può saltellare o scivolare, specialmente se non è ben lubrificata o regolata. La sua funzione è essenziale per muoversi: senza di essa, la bicicletta non può andare avanti. Quindi, mantenere la catena in perfette condizioni è fondamentale per pedalare senza problemi.

Come si scrive la soluzione Catena

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

N Napoli

A Ancona

