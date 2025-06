Nei ristoranti vengono presentati su un carrello nei cruciverba: la soluzione è Bolliti

BOLLITI

Curiosità e Significato di Bolliti

La parola Bolliti è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Bolliti.

Perché la soluzione è Bolliti? BOLLITI è il termine che indica piatti di carni o verdure cotte in acqua o brodo, tipici della cucina italiana. La parola deriva dal verbo bollire, che significa cuocere a ebollizione. Nei ristoranti, spesso vengono presentati come un assortimento di pietanze calde, pronte da servire, e rappresentano un classico esempio di cucina tradizionale. In questo modo, si offre un'ampia scelta di sapori semplici e gustosi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cotti in acqua caldaCotti nell acquaVengono servite nei ristoranti messicani spaClassi di alberghi o ristorantiVengono impiegati per i piccoli calcolatori

Come si scrive la soluzione Bolliti

B Bologna

O Otranto

L Livorno

L Livorno

I Imola

T Torino

I Imola

