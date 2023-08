Cotti nell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cotti nell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BOLLITI

Significato/Curiosita : Cotti nell acqua

Letteralmente vuole dire piccola nuvola perché quando vengono cotti ondeggiano nell'acqua come piccole nuvole. in italiano il nome è spesso reso come wanton... Il bollito misto è un secondo piatto a base di vari tagli di carne bolliti diffuso specialmente in area padana: particolarmente conosciuto è il "gran... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

