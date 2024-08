La Soluzione ♚ L idea che non ti molla La soluzione di 11 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : CHIODO FISSO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente CHIODOFISSO

Curiosità su L idea che non ti molla: Entra in rotazione radiofonica nel marzo 2018. Chiodo fisso è un singolo del gruppo musicale italiano Eugenio in Via Di Gioia, pubblicato il 7 aprile 2017. Tracce Chiodo fisso – 2:59 Video musicale Il videoclip del brano è stato pubblicato contestualmente all'uscita del singolo sul canale YouTube del gruppo.

