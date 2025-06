Uno scaccia l altro nei cruciverba: la soluzione è Chiodo

Home / Soluzioni Cruciverba / Uno scaccia l altro

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Uno scaccia l altro' è 'Chiodo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHIODO

Curiosità e Significato di "Chiodo"

La soluzione Chiodo di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Chiodo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Chiodo? Chiodo è un termine che evoca l'immagine di un oggetto metallico appuntito, utilizzato per fissare o unire diversi materiali, come il legno. Ma nella lingua italiana, si usa anche in espressioni come un chiodo scaccia l'altro, che significa che una preoccupazione o un pensiero può essere sostituito da un altro, come se si piantasse un nuovo chiodo per rimuovere quello precedente. In questo modo, il chiodo diventa una metafora per gestire emozioni o

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si può piantarlo nel muroL idea che non ti mollaCosì è detto il giubbotto metallaro di pelle neraSembrare un altroTutt altro che hardLa scommessa su due cavalli l uno vincente e l altro secondo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Chiodo

Non riesci a risolvere la definizione "Uno scaccia l altro"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

H Hotel

I Imola

O Otranto

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I N R C C N A O E O T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TECNOTRONICA" TECNOTRONICA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.