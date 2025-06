Le migrazioni per l estero nei cruciverba: la soluzione è Espatri

Home / Soluzioni Cruciverba / Le migrazioni per l estero

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le migrazioni per l estero' è 'Espatri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESPATRI

Curiosità e Significato di Espatri

Non fermarti alla soluzione! Conosci Espatri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Espatri.

Perché la soluzione è Espatri? Espatri significa lasciare il proprio paese di origine per trasferirsi temporaneamente o definitivamente all'estero. È un termine che indica il gesto di andare a vivere in un’altra nazione, spesso per motivi di lavoro, studio o miglioramento della qualità di vita. Chi espatria si immerge in nuove culture, affrontando sfide e opportunità, ampliando così i propri orizzonti personali e professionali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Emigrazioni forzateTrasferimenti oltreconfineTrasferimenti oltre confineLa passano le merci dirette all esteroVende all esteroVenduto all estero

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Espatri

Stai cercando la risposta alla definizione "Le migrazioni per l estero"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

S Savona

P Padova

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N D I L A S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ISLANDA" ISLANDA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.