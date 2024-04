La Soluzione ♚ Trasferimenti oltreconfine La definizione e la soluzione di 7 lettere: Trasferimenti oltreconfine. ESPATRI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Trasferimenti oltreconfine: La Repubblica Democratica Tedesca (RDT), chiamata anche Germania Est od Orientale (in tedesco Deutsche Demokratische Republik (DDR) o Ostdeutschland) fu uno stato socialista esistito dal 1949 al 1990. È stato, assieme alla Repubblica Federale, uno dei due paesi sorti conseguentemente alla suddivisione della Germania nazista in zone di occupazione dopo la seconda guerra mondiale, esistiti fino alla riunificazione tedesca. Nato dalla zona sovietica, nel corso della guerra fredda fece capo al blocco orientale, aderì infatti al Patto di Varsavia e prese parte al Comecon. La sua capitale era posta nel settore orientale di Berlino, indicata ... Voce verbale Significato e Curiosità su: La Repubblica Democratica Tedesca (RDT), chiamata anche Germania Est od Orientale (in tedesco Deutsche Demokratische Republik (DDR) o Ostdeutschland) fu uno stato socialista esistito dal 1949 al 1990. È stato, assieme alla Repubblica Federale, uno dei due paesi sorti conseguentemente alla suddivisione della Germania nazista in zone di occupazione dopo la seconda guerra mondiale, esistiti fino alla riunificazione tedesca. Nato dalla zona sovietica, nel corso della guerra fredda fece capo al blocco orientale, aderì infatti al Patto di Varsavia e prese parte al Comecon. La sua capitale era posta nel settore orientale di Berlino, indicata ... espatri seconda persona singolare dell'indicativo presente di espatriare prima persona singolare del congiuntivo presente di espatriare seconda persona singolare del congiuntivo presente di espatriare terza persona singolare del congiuntivo presente di espatriare terza persona singolare dell'imperativo di espatriare Etimologia / Derivazione vedi espatriare Altre Definizioni con espatri; trasferimenti; oltreconfine; Trasferimenti oltre confine; Cerca altre soluzioni cruciverba

ESPATRI

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Trasferimenti oltreconfine' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.