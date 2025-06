La città natale di Cossiga, Berlinguer e Segni nei cruciverba: la soluzione è Sassari

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La città natale di Cossiga, Berlinguer e Segni' è 'Sassari'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SASSARI

Curiosità e Significato di Sassari

Approfondisci la parola di 7 lettere Sassari: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Sassari? Sassari è una città storica della Sardegna, nota per il suo patrimonio culturale e le sue tradizioni. Capoluogo del nord dell’isola, offre un mix di eleganza architettonica, musei e atmosfere autentiche. È anche il luogo natale di importanti figure politiche italiane come Cossiga, Berlinguer e Segni, rendendo Sassari un simbolo di storia e identità sarda.

Come si scrive la soluzione Sassari

La definizione "La città natale di Cossiga, Berlinguer e Segni" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

R Roma

I Imola

