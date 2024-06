Una delle province della Sardegna

: Antica capitale del Giudicato di Torres, della repubblica sassarese e poi del Giudicato di Arborea, sede universitaria, arcivescovile e di sezione distaccata di corte d'appello, seconda città dell'isola per popolazione. In base alla legge regionale del 4 febbraio 2016, n. Sassari (AFI: /'sassari/, , toponimo in italiano e in sassarese, Tàttari in sardo) è un comune italiano di 120 753 abitanti, capoluogo della omonima provincia in Sardegna.

Italiano: Nome proprio: Sassari ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) capoluogo di provincia della regione Sardegna in Italia. Sillabazione: Sàs | sa | ri. Pronuncia: Ascolta la pronuncia : . Etimologia / Derivazione: forse da sássinu-a, tradotto come "ciottoli di fiume" dal sardiano o nuragico, antecedente al latino saxum . Parole derivate: sassarese.