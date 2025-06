La bottiglia per la poppata nei cruciverba: la soluzione è Biberon

Home / Soluzioni Cruciverba / La bottiglia per la poppata

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La bottiglia per la poppata' è 'Biberon'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIBERON

Curiosità e Significato di Biberon

Vuoi sapere di più su Biberon? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Biberon.

Perché la soluzione è Biberon? La parola biberon indica una bottiglia appositamente studiata per alimentare i neonati, permettendo di somministrare latte o altri liquidi in modo pratico e sicuro. È un oggetto fondamentale per i genitori durante i primi mesi di vita, facilitando l'alimentazione e il rapporto con il bambino. Insomma, il biberon è un alleato indispensabile per prendersi cura dei più piccoli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La bottiglia del bebéIn bocca al pupoPuò nutrire neonati umani e animaliUna bottiglia che tiene caldoLa tipica bottiglia allungata per vini bianchiComporta la rottura d una bottiglia di spumante

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Biberon

Se "La bottiglia per la poppata" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

I Imola

B Bologna

E Empoli

R Roma

O Otranto

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I I I O N E I Z Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INIEZIONI" INIEZIONI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.