La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Vasto deserto' è 'Sahara'.

SAHARA

Curiosità e Significato di "Sahara"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Sahara, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Il Sahara è il più grande deserto caldo del mondo, situato in nordafrica. Si estende per circa 9,2 milioni di chilometri quadrati, coprendo diverse nazioni. Caratterizzato da un clima arido, dune di sabbia, rocce e oasi, il Sahara è famoso per la sua biodiversità unica e per le sue condizioni estreme, influenzando le culture e le economie locali.

