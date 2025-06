Deserto vasto circa 9 milioni di km quadrati nei cruciverba: la soluzione è Sahara

Home / Soluzioni Cruciverba / Deserto vasto circa 9 milioni di km quadrati

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Deserto vasto circa 9 milioni di km quadrati' è 'Sahara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAHARA

Curiosità e Significato di Sahara

La parola Sahara è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sahara.

Perché la soluzione è Sahara? La Sahara è il deserto caldo più grande del mondo, esteso su circa 9 milioni di km quadrati tra Africa e Medio Oriente. Caratterizzato da paesaggi spettacolari di dune e pianure aride, rappresenta un ambiente unico e affascinante. La sua vastità e le sue caratteristiche lo rendono uno dei luoghi più iconici e misteriosi del pianeta, simbolo di natura selvaggia e incontaminata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il più vasto deserto di sabbia della TerraVasto desertoVastissimo desertoVasto deserto africanoGare di corsa che si svolgono sulla distanza di circa 20 kmLago dell Africa meridionale lungo circa 550 km

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sahara

Se "Deserto vasto circa 9 milioni di km quadrati" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

A Ancona

H Hotel

A Ancona

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M A S O R O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOMARO" SOMARO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.