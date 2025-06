Chiodi... in cancelleria nei cruciverba: la soluzione è Puntine

PUNTINE

Perché la soluzione è Puntine? Le puntine sono piccoli oggetti appuntiti usati in cancelleria per fissare fogli di carta su lavagne o cartelloni, senza doverli perforare. Sono utili per organizzare appunti, promemoria o presentazioni temporanee. Il loro nome deriva dal fatto che, una volta infilate, restano salde e facilmente rimovibili. Una soluzione semplice e pratica per tenere tutto a portata di mano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: I disegnatori le adoperano per fissareSi logorano sui dischiChiodini da disegnatoreUn fiore da chiodiHa chiodi odorosiCe n è molta da chiodi

P Padova

U Udine

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N S R I S I O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROSSINI" ROSSINI

