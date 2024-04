La Soluzione ♚ Si logorano sui dischi

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Si logorano sui dischi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PUNTINE

Curiosità su Si logorano sui dischi: Utilizzati compensano gli effetti raddrizzanti, ma alla fine i dischi degenerano e si logorano. il paziente sviluppa quindi mal di schiena, ha difficoltà... La puntina è una sorta di spillo che si usa per attaccare provvisoriamente un foglio, generalmente di carta, a una superficie dura ma perforabile (legno, sughero, materiale plastico). È composta da un gambo, corto, appuntito e di una certa robustezza e una testa larga e appiattita, che consente di spingerla con le dita senza farsi male.

