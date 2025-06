Chi già possiede il titolo di campione nei cruciverba: la soluzione è Detentore

DETENTORE

Curiosità e Significato di Detentore

La soluzione Detentore di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Detentore per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Detentore? Detentore indica chi già possiede un titolo di campione o di riconoscimento ufficiale, come un titolo sportivo, una laurea o un prestigioso riconoscimento. È la persona che ha in mano legalmente e ufficialmente qualcosa di valore o di prestigio. In sintesi, rappresenta chi detiene o mantiene un titolo, confermando il proprio ruolo di leader o vincitore nel campo di riferimento.

Come si scrive la soluzione Detentore

Stai cercando la risposta alla definizione "Chi già possiede il titolo di campione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

E Empoli

T Torino

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

