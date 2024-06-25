È in possesso di un primato

Sara Verdi | 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È in possesso di un primato' è 'Detentore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DETENTORE

Come completare la definizione

  • Definizione: È in possesso di un primato
  • Risposta: DETENTORE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: D________
  • Inizia con: D
  • Finisce con: E

Ricerche correlate

Detentore Detentore cruciverba soluzione È in possesso di un primato Detentore definizione

Perché la soluzione è Detentore? Un detentore è colui che possiede un primato, cioè detiene un primato o un record che lo distingue da altri. Questa persona si distingue per aver raggiunto un risultato eccezionale in un determinato ambito, come nello sport, nella scienza o nelle arti. La sua posizione di privilegio deriva dal fatto di essere il primo a raggiungere un obiettivo o a superare tutti gli altri. La condizione di detentore implica quindi un primato riconosciuto e attestato pubblicamente.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni e definizioni con la parola 'Detentore'

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Nei cruciverba, 'È in possesso di un primato' si risolve con Detentore

Se la definizione "È in possesso di un primato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Detentore'.

Schemi utili per Detentore

  • Schema parole: 9
  • La soluzione inizia con D
  • La soluzione finisce con E
  • Schema iniziale: D________
  • Schema finale: _____TORE

Le 9 lettere della soluzione Detentore

D Domodossola
E Empoli
T Torino
E Empoli
N Napoli
T Torino
O Otranto
R Roma
E Empoli

La soluzione 'Detentore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È in possesso di un primato". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Altre definizioni collegate

Definizioni con la parola possesso: Rientrati in possesso delle somme versate Restaurazione nel possesso Entra in possesso di quello che gli lasciano 

Definizioni con la parola primato: Lo è un primato imbattuto Le appartiene il primato Si contendono con i nababbi il primato della ricchezza 

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Ha un titolo da difendereIl possessore del recordChi già possiede il titolo di campioneUn volo da primatoDisputati per assicurarsene il possessoPrendere possesso nuovamenteContende a Sèvres il primato delle porcellaneTitolare del primato

I D S A T E E R R