È in possesso di un primato
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È in possesso di un primato' è 'Detentore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DETENTORE
Come completare la definizione
- Definizione: È in possesso di un primato
- Risposta: DETENTORE
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: D________
- Inizia con: D
- Finisce con: E
Perché la soluzione è Detentore? Un detentore è colui che possiede un primato, cioè detiene un primato o un record che lo distingue da altri. Questa persona si distingue per aver raggiunto un risultato eccezionale in un determinato ambito, come nello sport, nella scienza o nelle arti. La sua posizione di privilegio deriva dal fatto di essere il primo a raggiungere un obiettivo o a superare tutti gli altri. La condizione di detentore implica quindi un primato riconosciuto e attestato pubblicamente.
Nei cruciverba, 'È in possesso di un primato' si risolve con Detentore
Se la definizione "È in possesso di un primato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Detentore'.
Schemi utili per Detentore
- Schema parole: 9
- La soluzione inizia con D
- La soluzione finisce con E
- Schema iniziale: D________
- Schema finale: _____TORE
Le 9 lettere della soluzione Detentore
La soluzione 'Detentore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È in possesso di un primato". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Altre definizioni collegate
Definizioni con la parola possesso: Rientrati in possesso delle somme versate Restaurazione nel possesso Entra in possesso di quello che gli lasciano
Definizioni con la parola primato: Lo è un primato imbattuto Le appartiene il primato Si contendono con i nababbi il primato della ricchezza
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Ha un titolo da difendereIl possessore del recordChi già possiede il titolo di campioneUn volo da primatoDisputati per assicurarsene il possessoPrendere possesso nuovamenteContende a Sèvres il primato delle porcellaneTitolare del primato
I D S A T E E R R