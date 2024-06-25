È in possesso di un primato

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È in possesso di un primato' è 'Detentore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DETENTORE

Come completare la definizione Definizione: È in possesso di un primato

È in possesso di un primato Risposta: DETENTORE

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: D________

D________ Inizia con: D

D Finisce con: E

Perché la soluzione è Detentore? Un detentore è colui che possiede un primato, cioè detiene un primato o un record che lo distingue da altri. Questa persona si distingue per aver raggiunto un risultato eccezionale in un determinato ambito, come nello sport, nella scienza o nelle arti. La sua posizione di privilegio deriva dal fatto di essere il primo a raggiungere un obiettivo o a superare tutti gli altri. La condizione di detentore implica quindi un primato riconosciuto e attestato pubblicamente.

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Nei cruciverba, 'È in possesso di un primato' si risolve con Detentore

Se la definizione "È in possesso di un primato" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Detentore'.

Schemi utili per Detentore

Schema parole: 9

La soluzione inizia con D

La soluzione finisce con E

Schema iniziale: D________

Schema finale: _____TORE

Le 9 lettere della soluzione Detentore

D Domodossola E Empoli T Torino E Empoli N Napoli T Torino O Otranto R Roma E Empoli

La soluzione 'Detentore' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È in possesso di un primato". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.