La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Celano ami per la pesca' è 'Esche'.

ESCHE

Curiosità e Significato di Esche

La parola Esche è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Esche? Esche sono attrezzi o sostanze utilizzate per attirare e catturare pesci, spesso posizionati sull'amo o sul filo di pesca. Possono essere naturali, come lombrichi o granchi, oppure artificiali, come plastiche colorate. La scelta dell'esca giusta è fondamentale per aumentare le possibilità di successo durante una battuta di pesca, rendendo questa attività ancora più emozionante e coinvolgente.

Non riesci a risolvere la definizione "Celano ami per la pesca"? Scopri qui la risposta

