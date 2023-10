Ami per la pesca a due o più punte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ami per la pesca a due o più punte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GRAPPINI

(frutti e piante). la caccia e la pesca continuano a migliorare grazie ai progressi litici, che ora permettono di avere punte di freccia, ami e arpioncini,... (frutti e piante).caccia econtinuanomigliorare grazie ai progressi litici, che ora permettono di averedi freccia,e arpioncini,... L'ancora, nella nautica, è un oggetto pesante utilizzato per trattenere un'imbarcazione o un idrovolante in un punto specifico del fondale di uno specchio d'acqua; un'ancora è realizzata spesso in metallo e collegata all'imbarcazione per mezzo di una catena o di una cima. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

